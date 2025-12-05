Obras de troca do gramado no estádio Augusto Bauer já foram iniciadas; veja fotos

O presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taíco, informou ao jornal O Município na manhã desta sexta-feira, 5, que a troca do gramado do estádio começou na segunda-feira, 1º, conforme o cronograma previsto.

Apesar das chuvas recentes terem atrasado parcialmente a operação, o presidente garantiu que o novo gramado estará pronto antes do início do Campeonato Catarinense, marcado para o dia 7 de janeiro.

O Brusque já havia afirmado não cogitar atuar em outro estádio durante a competição, mesmo com as obras em andamento no Augusto Bauer.

Primeiras partidas

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) anunciou na quinta-feira, 4, que o Brusque abre o Campeonato Catarinense no dia 7 de janeiro (quarta-feira) diante da Chapecoense, fora de casa, às 18h30.

Já o Carlos Renaux joga no dia seguinte diante do Concórdia, como mandante, às 19h. A tabela da FCF indica que o palco do jogo está “a definir”.

Contrato assinado

A confirmação complementa a assinatura do contrato para a troca do gramado foi feita no dia 12 de novembro, quando o clube oficializou a contratação da Prograss, maior fabricante de gramados sintéticos da América Latina, para realizar a obra.

O investimento é de cerca de R$ 3,7 milhões e prevê a instalação de um sistema sintético híbrido de última geração, com shockpad e cortiça, que receberá o selo máximo da FIFA, o Quality Pro.

A reunião contou com a presença de um representante das Lojas Simon, patrocinadora do clube. O Brusque não participa do investimento.

