Obras e sugestões: as demandas levadas ao prefeito de Brusque no primeiro dia do projeto Gabinete Aberto

O Gabinete Aberto, projeto da Prefeitura de Brusque, começou nesta quarta-feira, 22. Moradores levaram demandas pessoais e comunitárias diretamente ao prefeito André Vechi (PL) e ao vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL). Os moradores chegaram na recepção do gabinete sem agendar, pegaram senhas e aguardaram atendimento.

Após serem chamados, os moradores passaram por uma triagem, que definiu se o atendimento seria realizado pelo prefeito ou pelo vice. A comunidade, em geral, avalia como positiva o primeiro dia de Gabinete Aberto e elogia o projeto.

Ditter Candido, um dos primeiros a chegar, é morador da rua Luiz Boos, no bairro Santa Terezinha. Ele pede que seja instalada uma faixa de pedestre entre a Academia Viva e a ponte do Santos Dumont. Ditter apresentou ao prefeito um abaixo-assinado da comunidade.

Além disso, o morador afirma que, na saída da rua Luiz Boos, não é possível convergir à esquerda. “O bairro virou uma minicidade e nós, moradores, não temos mais acesso, tendo que convergir para a direita, indo até a Unifebe fazer a volta”, diz.

Cobrança por conserto

Os buracos de rua também foram abordados no primeiro dia de Gabinete Aberto. José Mário Gonçalves teme que o muro de casa caia em razão de um buraco que abriu em frente à residência. Ele é morador da rua Theodoro José de Lima, no bairro Cedrinho.

“Eu falei na Secretaria de Obras: se o meu muro cair, o prefeito vai ter que fazer meu muro. Abriu uma cratera e tem muitas crianças. Coloquei uma porta para as crianças não caírem, mas não adianta, o buraco abre cada dia mais”.

José Mário, porém, está desesperançoso que o problema será resolvido de forma tão rápida, tendo em vista os diversos transtornos estruturais da cidade registrados com a enchente do dia 17 de novembro.

“[O prefeito] vai ter que resolver. Não pode acontecer isso. Pagamos impostos e a situação fica desse jeito”, cobra o morador. Ele também elogia a iniciativa. “Achei o projeto legal. Antigamente, era difícil falar com o prefeito”.

“Cidade das esculturas”

Morador do bairro Steffen, Valmor dos Santos Júnior pediu folga durante a tarde de trabalho nesta quarta para falar com André Vechi. Ele preparou uma lista com 16 demandas para entregar ao chefe do Executivo.

As principais solicitações estão relacionadas à infraestrutura das ruas do Steffen, como a instalação de travessias elevadas. O morador também levou sugestões de paisagismo, como o grafite em toda a extensão da Beira Rio e a instalação de uma escultura em cima da ponte estaiada.

“Muita gente fala do relógio da ponte estaiada. Hoje em dia, todo mundo tem celular. Como Brusque tem o parque das esculturas, [a prefeitura] poderia fazer o brasão de Brusque de mármore para colocar em cima da ponte, até para promover a cidade como ‘cidade das esculturas’”, sugere.

Valmor afirma que teve o desejo de trazer as demandas diretamente ao prefeito, pois, conforme relata, avalia que o contato pessoalmente é melhor do que entregar as demandas somente à Ouvidoria.

Avaliação dos participantes

Outras questões pessoais também foram levadas ao prefeito. No geral, porém, as demandas eram relacionadas a obras e emprego. Eliane Capelari de Souza, moradora do bairro Bateas, elogia o projeto.

“Achei uma ideia ótima. Muita coisa o prefeito não está ciente, porque foi no passado, talvez até está acumulado. Aos poucos, ele toma iniciativa de resolver. Não é tudo de uma vez, pois são muitas coisas. Achei uma estratégia muito legal, bem humana”, comenta.

A gaúcha Neiva Lindemann, moradora do bairro Santa Rita, é entusiasta da área da saúde. Ela foi até o gabinete de Vechi para propor investimentos no setor. A segunda a ser atendida, Neiva diz que saiu satisfeita da conversa.

“A agenda aberta é fantástica, pois aproxima de uma maneira muito especial o cidadão brusquense, que agora sabe que pode vir ao gabinete falar com o prefeito. Antes, não tínhamos esta oportunidade”, valoriza.

O projeto Gabinete Aberto acontece todas às quartas, das 14h às 17h. Não é certo que a conversa será sempre com Vechi, pois o morador pode ser direcionado a sala de Deco para tratar da demanda com o vice-prefeito.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: