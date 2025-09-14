Obras em Brusque causam interdições no trânsito nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 15, a Prefeitura de Brusque realizará uma obra de manutenção na ponte de madeira localizada na rua Edgar Von Buettner, no bairro Bateas.

Para a execução do serviço, o local ficará totalmente interditado das 6h às 9h. A administração municipal pede a compreensão de moradores e motoristas que utilizam a via e recomenda o uso de rotas alternativas.

Caso não haja alternativas viáveis, a orientação é antecipar os deslocamentos ou aguardar a conclusão dos trabalhos.

A prefeitura alerta ainda que a realização da obra depende das condições climáticas, podendo ser adiada para outra data mais adequada.