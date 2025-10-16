Obras na avenida Primeiro de Maio seguem em novo trecho após a rua Gustavo Halfpap

As obras de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio avançam para um novo trecho, logo após a rua Gustavo Halfpap. Com isso, o desvio atualmente utilizado por essa via não poderá mais ser feito por quem trafega do Centro em direção aos bairros Poço Fundo, Zantão, Santa Luzia, Ponta Russa e Águas Claras, nem no sentido inverso.

A intervenção agora se concentra no trecho posterior à rua Gustavo Halfpap, com escavações realizadas durante o período noturno, das 20h30 às 4h30, horário em que ocorre o bloqueio total da via. Após as 4h30, o trânsito é liberado em meia pista, permitindo a passagem controlada de veículos até o reinício dos trabalhos à noite.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), a rua Azambuja passa a ser a principal rota alternativa para os condutores que circulam pela região. Aos fins de semana, o trânsito permanece parcialmente liberado, sem bloqueio total durante a noite.

A adoção do regime de obras noturnas tem o objetivo de reduzir os impactos no tráfego durante o dia, especialmente nos horários de maior movimento, conciliando o avanço da macrodrenagem com a rotina da população.

“A execução noturna permite que a intervenção avance sem comprometer o deslocamento diário dos moradores e trabalhadores. Pedimos a colaboração dos motoristas para que respeitem a sinalização e redobrem a atenção no trecho”, afirma o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Luiz Andrade.

