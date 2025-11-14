Obras na região da Planície Alta, na Guabiruba, devem iniciar nos próximos dias

A comunidade da rua Planície Alta, em Guabiruba, deve receber uma obra de revitalização nos próximos dias. A via liga os bairros Guabiruba Sul e Planície Alta.

Após o processo de licitação para a escolha da empresa responsável pela execução, a FJ Construtora, de Itapema, foi contratada para realizar os trabalhos.

De acordo com o prefeito Valmir Zirke, toda a instalação de encanamento já foi realizada previamente pela equipe de obras da prefeitura, com o objetivo de agilizar o cronograma. A empresa ficará encarregada da pavimentação asfáltica e da construção das calçadas em um trecho de aproximadamente 1.460 metros.

O investimento total na obra é de R$ 2,7 milhões, sendo R$ 2,5 milhões provenientes do Governo do Estado, por meio do programa Estrada Boa, e R$ 200 mil de contrapartida da prefeitura.

Segundo a Prefeitura de Guabiruba, o projeto foi aprovado dentro de todas as normas e regulamentos na última semana, o que autoriza o início dos trabalhos por parte da empresa responsável.

Após o início da obra, o prazo de execução é de 12 meses. Com a conclusão, espera-se que mais de 100 famílias da região sejam beneficiadas.

