Obras na rua Alberto Klabunde, em Brusque, afetam trânsito neste fim de semana

A rua Alberto Klabunde, em Brusque, passará por intervenção neste domingo, 7, em frente ao número 607, para instalação de tubulação a ser realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Os trabalhos ocorrerão entre 7h e 12h, com possibilidade de redução de pista e circulação alternada enquanto a equipe executa o serviço.

A sinalização será instalada pela equipe de sinalização da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), com colocação de placas, cones e orientações de advertência para indicar o trecho em obra. Após a conclusão, a mesma equipe retornará ao local para a retirada dos dispositivos.

A orientação é para que condutores reduzam a velocidade ao se aproximar da área em obras e respeitem os dispositivos de sinalização.

Motoristas que puderem optar por rotas alternativas ao longo da manhã devem considerar a mudança, evitando retenções na via.

Leia também:

1. Catarinense se torna a bilionária mais jovem do mundo com fortuna construída do zero

2. Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque

3. Hospital Azambuja apresenta propostas de ampliação e novos projetos em reunião na Acibr

4. VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque

5. Polícia Militar prende dez pessoas após briga entre torcedores do Santos e Internacional, em Itapema



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

