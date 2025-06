Obras no trevo da rodovia Antônio Heil atingem 78% de conclusão; confira o andamento

As obras no trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) com a BR-101 já atingiram 78% de execução. O próximo passo será o lançamento das vigas do viaduto da marginal esquerda da BR-101, previsto para a segunda semana de julho.

Ao todo, 24 vigas foram lançadas em apenas cinco dias, marcando o avanço das estruturas do viaduto da marginal direita da BR-101, na interseção com a SC-486, rodovia Antônio Heil.

O projeto prevê a construção de dois viadutos, uma nova ponte sobre o rio Canhanduba II e oito alças de acesso, que vão melhorar a circulação entre a rodovia federal e a estadual, oferecendo mais segurança, fluidez e eficiência.

As alças externas já estão prontas e liberadas para o tráfego. Já as internas estão parcialmente concluídas e serão finalizadas e liberadas assim que os viadutos forem terminados.

No viaduto da marginal esquerda, os pórticos — que incluem pilares e travessas — estão em execução para receber as vigas. A previsão é que as 24 vigas longarinas sejam lançadas no próximo mês.

“Passo por ali praticamente todas as semanas. É uma obra emblemática e que deveria ter sido feita quando a rodovia Antônio Heil foi duplicada, mas acabou ficando para a atual gestão executar. Esta é mais uma das muitas obras que o governador Jorginho Mello teve a coragem de assumir e incluir no programa Estrada Boa, que está transformando a realidade das SCs em todas as regiões”, afirmou o secretário da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Jerry Comper.

Com investimento de R$ 60,4 milhões, integralmente financiado pelo governo do estado, a obra faz parte do programa Estrada Boa, que destina mais de R$ 3,5 bilhões para a modernização da infraestrutura rodoviária em Santa Catarina.

Leia também:

1. Incêndio destrói caminhões em pátio de empresa em Brusque

2. Partida beneficente com ex-jogadores profissionais será realizada no Augusto Bauer

3. Noite de festa! Confira os vencedores de todas as categorias da Fenajeep 2025

4. Trivale Cap: morador de Brusque divide prêmio de R$ 10 mil deste domingo

5. Organização celebra sucesso da Fenajeep 2025: “reconhecida como a maior da América Latina”

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: