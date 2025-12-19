Observatório Social de Brusque amplia em 40% o monitoramentos de obras públicas em 2025

O Observatório Social de Brusque (OSB) encerra 2025 com um avanço no setor de monitoramento de obras públicas. Ao longo do ano, foram realizados 224 monitoramentos, número que representa um crescimento de 40% em relação a 2024, quando foram contabilizados 157 acompanhamentos.

As ações possibilitaram o acompanhamento técnico de 19 obras em execução, além da avaliação do estado de conservação e manutenção de 12 obras já finalizadas e entregues à população, totalizando 31 obras monitoradas nos municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá.

Brusque concentrou o maior número de monitoramentos, com 21 obras acompanhadas, seguida por Guabiruba, com sete obras, e Botuverá, com três obras. As obras em execução representam mais de R$ 130 milhões em investimentos públicos na região, envolvendo áreas estratégicas como educação, saúde e infraestrutura urbana.

De forma geral, o diagnóstico de desempenho das obras apresentou resultado positivo, no entanto, também foram identificadas situações que demandam atenção. Como casos pontuais de paralisação dos serviços, descumprimento de prazos contratuais e execução de serviços abaixo do padrão esperado.

As inconsistências observadas resultaram na formalização de 35 encaminhamentos às prefeituras de Brusque, Guabiruba e Botuverá, com solicitações de informações e providências sobre as situações identificadas durante o monitoramento.

O trabalho de monitoramento de obras é uma das frentes técnicas do OSB e envolve a análise de contratos, visitas periódicas aos canteiros, verificação da execução dos serviços e acompanhamento da conformidade com os projetos e especificações contratadas. A atuação tem como foco contribuir para a melhoria da gestão pública e para a correta aplicação dos recursos.

O presidente do OSB Brusque, Evandro Carlos Gevaerd, destaca que o crescimento no número de monitoramentos reflete também o aumento da equipe técnica, que ganhou novo integrante neste ano com a chegada do engenheiro civil Lucas Folchini, que se juntou ao arquiteto e urbanista José Gamba Júnior.

“Nosso papel é contribuir com informações técnicas, de forma responsável, ajudando o poder público a aprimorar processos e garantindo que os recursos sejam bem aplicados em benefício da população”, afirma Gevaerd.

O Observatório Social de Brusque reforça que o acompanhamento das obras públicas também pode contar com a participação da comunidade. Qualquer cidadão pode buscar informações, observar a execução de obras em sua região e encaminhar dúvidas ou apontamentos à entidade.

Confira o monitoramento de obras ao longo dos anos:

2021 – 12 obras monitoradas;

2022 – 20 obras monitoradas;

2023 – 28 obras monitoradas;

2024 – 25 obras monitoradas;

2025 – 31 obras monitoradas.

