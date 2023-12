Observatório Social de Brusque bate recorde de monitoramentos de obras; confira os dados

O setor de monitoramento de obras públicas do Observatório Social de Brusque (OSB Brusque) encerra 2023 com recorde de monitoramentos. Ao longo do ano foram monitoradas 28 obras nos municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá, sendo 134 visitas a campo.

Em 2023, foram iniciadas 16 obras públicas nos três municípios, destas, 9 estão sendo monitoradas pela equipe do Observatório.

Segundo o consultor da área, o arquiteto e urbanista José Gamba Júnior, o índice de monitoramento é de 56%, o melhor na história da entidade.

Monitoramento

O trabalho de monitoramento consiste na análise dos contratos e especificações das obras, visitas aos canteiros para constatação dos trabalhos, além de estudos contínuos com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da gestão pública nas atividades relacionadas aos processos de contratação, fiscalização e controle de obras.

Segundo o consultor, 60% das obras acompanhadas estão totalmente finalizadas ou com mais de 90% dos serviços já executados.

“Avaliando os resultados do indicador de situação da obra, todas as obras monitoradas tiveram resultados definidos como bom e ótimo. Também não há registro de ausência ou dificuldade de acesso às informações referentes aos contratos monitorados, o que é muito bom pois indica transparência nos processos”, explica.

Para 2024 o objetivo é ampliar a realização dos trabalhos, ainda mais com a chegada do veículo do OSB que será usado para o monitoramento in loco das obras.

Dados

O presidente, Evandro Carlos Gevaerd, destaca a ampliação dos monitoramentos ao longo do ano e avalia positivamente o trabalho realizado.

“Nos últimos anos tivemos uma crescente no monitoramento de obras. O que é muito positivo e dá cada vez mais força ao nosso trabalho. Lembrando também que todos os cidadãos podem contribuir, verificando as obras que acontecem próximas às suas residências e qualquer movimentação incomum estamos à disposição para auxiliar nas verificações”, comenta.

Qualquer pessoa, que não seja filiada a nenhum partido político, pode ser voluntária do Observatório Social de Brusque, basta entrar em contato pelo (47) 99126-7087.

Veja o monitoramento de obras ao longo dos anos:

2021 – 12 obras monitoradas

2022 – 20 obras monitoradas

2023 – 28 obras monitoradas

