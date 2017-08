Observatório Social de Brusque firma parceria com empresa DeltaCem

O Observatório Social de Brusque e a empresa DeltaCem Telemetria de Negócios, assinaram na última semana, um Termo de Cooperação, que visa aprimorar e consolidar as atividades da entidade, fundada em abril de 2011.

De acordo com o diretor executivo, Evandro Gevaerd, o OSBr sempre buscou a profissionalização de suas ações e tem como meta consolidar o trabalho de monitoramento da gestão e gasto público. “Em mais de seis anos de atuação, estamos num momento de maturidade da entidade, em que precisamos reestruturar os processos e planejar melhor nossas atividades”, observa o diretor.

Evandro declara que no início de 2017, o consultor do OSBr, Claudemir Marcolla, apresentou o Planejamento Estratégico do Observatório, que foi ajustado conforme apreciação dos membros do Conselho de Administração, entre eles, seu presidente Pedro Afonso Hoffmann e vice-presidente de Finanças, Altamir Antônio Schaadt.

“A partir de então, adotamos uma nova forma de administração da entidade e iniciamos um projeto para captação de recursos e busca de mais parceiros, para contribuir não só financeiramente, mas também com trabalhos voluntários que possam ajudar na reestruturação do Observatório”, completa Gevaerd.

Parceria

A DeltaCem Telemetria de Negócios, é um dos parceiros que se propôs a colaborar com a entidade. Liderada pelos sócios Alecir Marcos da Silva, Luciano Hausmann e Marciliano Thomaz, a empresa que atua com consultoria e telemetria de negócios, vai auxiliar de forma voluntária, o OSBr a reestruturar seus processos, planejamento e ações.

“Buscamos essa parceria junto ao Observatório Social, por acreditarmos no potencial da entidade como uma importante ferramenta na melhoria da gestão pública, no combate a corrupção e na mudança cultural, por meio do Programa Observador Mirim. Vamos dar um suporte ao OSBr, oferecendo toda expertise da empresa e dos sócios, aliado as ferramentas de gestão”, avalia Alecir Marcos da Silva.