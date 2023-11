Observatório Social de Brusque realiza evento comemorativo em alusão a projeto em escolas da região

O Observatório Social de Brusque (OSB) realizou a primeira edição do evento Observador Social Docente. O encontro, que aconteceu no auditório da Uniasselvi, celebrou os oito anos de caminhada do Programa Observador Social Mirim com aplicação em todas as escolas públicas e particulares de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Ação teve parceria da Viacredi Cooperativa Ailos.

Cerca de 60 profissionais de educação participaram da programação realizada na noite de quarta-feira, 8, que iniciou com um café de boas-vindas. Durante o evento, o público assistiu à contação da história “Tributos: que história é essa?”, que foi apresentada pela contadora de histórias do programa Era Uma Vez, Uma Semente do Bem, K’roll Oliveira.

Os participantes também conferiram a palestra “Comportamento Financeiro”, que foi ministrada por Sérgio Rafael Siewerd e receberam as fotos impressas da passagem do Programa Observador Social Mirim por suas escolas.

“Foi um momento de troca, integração e formação com todos os envolvidos com o programa. A Educação Fiscal é um tema transversal apresentado na Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação (BNCC) e deve ser abordada junto a um assunto da grade curricular. Por isso, a importância desse evento que realizamos pela primeira vez nesta noite”, explica a Consultora Pedagógica de Educação Fiscal e Cidadania, Priscila dos Santos Petermann.

De acordo com o presidente do OSB Brusque, Evandro Carlos Gevaerd, o evento é a consagração do programa, que começou em 2016 timidamente e com pouco apoio. “Hoje, tanto este, quanto os demais programas de educação fiscal e cidadania do Observatório têm uma sustentabilidade bem bacana, que nos dá garantia de perenidade. Com isso, esperamos que ocorra uma mudança cultural positiva e que os futuros cidadãos, que vão ingressar na fase adulta, sejam muito mais críticos com relação a todas as questões que envolvem a comunidade”, destaca.

É uma grande promessa que vai gerar bons frutos. Esse evento hoje é o reconhecimento ao trabalho de toda a equipe do Observatório, demonstrado tanto pelas escolas e docentes, quanto pelos nossos mantenedores”, destaca.

O presidente ainda enfatiza o orgulho da proporção que o Observador Social Mirim tomou, visto que hoje é replicado em diversas cidades brasileiras pela Rede de Observatórios Sociais e em especial entre várias cidades da Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve). “Temos uma parceria com a associação e estamos, a cada ano, expandindo esse programa aos 14 municípios da região. Isso reflete a qualidade e os resultados desse programa”, completa.

Para o presidente do Conselho Fiscal da Viacredi, que foi a viabilizadora do evento e apoia mensalmente o programa Observador Social Mirim, programas como este têm o poder de despertar o interesse das crianças em acompanhar e participar ativamente das ações e atividades de suas cidades.

De acordo com ele, a Viacredi é parceira do Observatório Social, também em outros municípios do Vale do Itajaí, há muitos anos. “O Programa Observador Social Mirim apoiamos desde 2022, com educadores capacitados que levam o programa nas escolas da região de Brusque. Para a Viacredi, o evento para os docentes foi uma forma de mostrar aos envolvidos as ações realizadas com os alunos”, frisa.

Na Escola

Desde a sua criação, o programa Observador Social Mirim já foi realizado em 517 turmas de 52 escolas da região, sendo recebido por mais de 11,2 mil alunos do 4° ano do ensino Fundamental. Este ano, as atividades seguem até 1º de dezembro.

A professora do quarto ano da Escola de Educação Básica Santa Terezinha, de Brusque, Sidneia Dutra, conta que acompanha de perto a aplicação do Programa Observador Social Mirim aos seus alunos. “É um projeto bem interessante e foi muito legal esse ano, porque eu já estava trabalhando com a turma toda essa parte do município, dos três poderes, fiscalização e impostos”, diz ela.

Segundo Sidneia, o que chama atenção e faz com que o programa seja tão bem recebido pelos estudantes é a forma lúdica como é aplicado. “Tudo é muito lúdico e divertido, com jogos e cartilha. Acredito que deviam ter mais conteúdos como este, inclusive como disciplina nas escolas”, opina.

Para a Diretora de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação de Brusque, Sandra Regina Aguiar, o trabalho desenvolvido pelo Observatório Social é muito importante. “É um trabalho completo com os estudantes e professores, como comprova esse evento. Alguém de fora nas escolas levando esse tipo de conhecimento, que às vezes no dia a dia não acontece, é uma oportunidade fantástica”, ressalta.

Novidade

Outro ponto alto do evento Observador Social Docente foi o lançamento do jogo virtual Caminho da Cidadania, desenvolvido pelo Observatório Social de Brusque em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que foi representada no encontro pelo gerente de Operações Sesi/Senai da Regional do Vale do Itajaí-Mirim, Rafael Schweitzer.

“Como estamos na reta final deste ano, nossa sugestão é que os professores utilizem esta nova ferramenta em sala de aula com os alunos para revisar o conteúdo do programa. Por isso, já disponibilizamos a todos o link do jogo”, conta Priscila.

De acordo com a Consultora Pedagógica de Educação Fiscal e Cidadania do OSB Brusque, todos os participantes receberão certificado de participação no evento, que cumpriu com seu propósito de troca de experiências e informações entre a entidade e os professores. “Foi uma noite muito especial. Agradecemos a participação de todos e já deixamos o convite para o próximo ano”, completa.

