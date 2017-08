Observatório Social de Brusque sugere que Câmara reveja decisão de instalar TV

Após tomar conhecimento pela imprensa de que a Câmara de Vereadores de Brusque pretende instalar uma TV Legislativa, o Observatório Social de Brusque (OSBr), encaminhou ofício ao presidente da Casa, Jean Pirola, no dia 10 de agosto, pedindo que reveja tal intenção.

De acordo com o documento, Observatórios Sociais de outros municípios brasileiros, que possuem TV Câmara, manifestaram indignação diante da pouca utilidade e do gasto elevado que uma emissora representa ao mesmo tempo em que existem mídias menos onerosas e com efeito muito mais efetivo, sendo um exemplo, o modelo da web tv utilizado atualmente pelo legislativo brusquense.

“Seria retrocesso investir em algo que vem perdendo espaço para as mídias digitais. Por isso, esperamos que o presidente da Câmara reavalie a sua ideia, pois diante da crise que estamos vivendo, da falta de recursos para a saúde, segurança e educação, é inviável investir em algo que não atenda a uma demanda de maior importância para a população”, afirma o diretor-executivo do OSBr, Evandro Gevaerd.

Profissionais qualificados

O documento sugere ainda que a presidência avalie a possibilidade de substituir funcionários comissionados que não possuem qualificação técnica para exercer funções na área de comunicação, por profissionais formados e qualificados da imprensa, que somados a outros profissionais da Casa, poderiam implementar ações simples, mas eficazes para divulgar os atos da Câmara que sejam de interesse público.