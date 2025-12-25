Ocorrência natalina: adolescente é apreendido após fuga de motociclistas e perseguição policial em Brusque

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desta quinta-feira, 25, após uma perseguição policial envolvendo um grupo de motociclistas que cometia infrações de trânsito em Brusque.

A ocorrência foi registrada por volta de 1h20 e terminou com a apreensão de uma motocicleta adulterada e o encaminhamento do menor à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com as informações apuradas, equipes foram acionadas para verificar denúncias de motociclistas promovendo algazarra no bairro Rio Branco.

Durante o deslocamento, já no bairro Paquetá, os policiais se depararam com quatro motociclistas praticando manobras perigosas, como cortar o giro do motor e empinar as motos. Uma das motocicletas circulava com o farol apagado, sem placa de identificação, e o condutor utilizava apenas uma balaclava.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os motociclistas fugiram em alta velocidade, colocando em risco a segurança de terceiros.

Mesmo com a emissão de sinais luminosos e sonoros para ordem de parada, um dos condutores não obedeceu de imediato, sendo abordado posteriormente.

Após a abordagem, os policiais identificaram que o condutor era um adolescente de 16 anos. Ele relatou que participava da algazarra com amigos no bairro Rio Branco e que a motocicleta, uma Yamaha YBR, estava adulterada. O jovem também informou que adquiriu o veículo pela internet.

Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A motocicleta foi apreendida.

