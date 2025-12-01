Ocupantes de Biz morrem após acidente em Gaspar

Um homem de 45 e outro de 47 morreram após uma colisão de uma Honda Biz com um carro na rodovia BR-470, em Gaspar, na manhã de domingo, 30. O acidente aconteceu na altura do bairro Belchior Baixo, por volta de 7h45.

Os bombeiros informaram que os dois foram encontrados já sem vida, com traumatismo cranioencefálico e politraumatizados.

No carro, um Fiat Uno, estavam quatro homens adultos, que não sofreram ferimentos. Todos recusaram atendimento.

Além dos bombeiros, o Samu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica, responsável pelo transporte dos corpos, estiveram no local.