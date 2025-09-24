Ocupantes de carro ficam feridos após acidente com trator no Dom Joaquim, em Brusque

Dois ocupantes de um carro ficaram feridos após um acidente envolvendo um trator no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 24. Ambos foram levados ao Hospital Azambuja.

O acidente aconteceu na rua do Cedro, e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h40. Quando a equipe chegou ao local, a Polícia Militar já atuava na ocorrência. As vítimas estavam em uma oficina mecânica, e o trator não estava mais no local.

O carro é um Chevrolet Celta vermelho, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 35 anos. Ele apresentava suspeita de fratura na costela direita e relatava dor intensa no tornozelo esquerdo e no punho direito.

O motorista estava consciente e orientado durante o atendimento. A equipe imobilizou o tornozelo e o punho e higienizou os ferimentos que ele tinha no rosto. Em seguida, o homem foi colocado em uma maca articulada e levado ao Hospital Azambuja.

Já o passageiro do carro, um homem de 22 anos, apresentava sangramento no nariz e relatava dor no local. Ele também disse sentir dores no tórax por causa do cinto de segurança. O jovem foi levado ao hospital.

