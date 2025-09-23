Ocupantes de moto ficam feridos após colisão com carro no Guarani, em Brusque
Acidente aconteceu na tarde de segunda-feira, 22
Dois ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos após acidente com um carro no bairro Guarani, em Brusque, na tarde desta segunda-feira, 22. Os bombeiros foram acionados por volta de 17h20.
A colisão envolvendo uma Honda CG Titan e um Renault Megane aconteceu na rua General Osório. O condutor da motocicleta, de 26 anos, e o garupa, de 19, foram encontrados já sem capacete.
O motociclista recebeu um curativo simples na coxa por moradores. Ele sofreu um corte na região. Já o garupa sofreu contusão no braço direito. Após o atendimento no local, eles foram levados ao Hospital Azambuja.
O motorista do carro, de 36 anos, não se feriu.