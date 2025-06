Ocupantes de moto morrem em acidente na rodovia TransBeto, em Penha

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo, 15, em uma rodovia que dá acesso para a cidade de Penha, conhecida como TransBeto. O caso ocorreu por volta das 19h30, no km 6,500, no bairro Armação.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu uma motocicleta Suzuki XT, com placas do Rio de Janeiro (RJ).

Segundo a PMRv, o condutor da motocicleta seguia no sentido BR-101 para Penha e, ao se aproximar de uma rotatória, perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro central, atravessou a pista e capotou sobre a rotatória.

O condutor e a passageira, ambos de 52 anos, morreram no local. Os óbitos foram constatados pelo Corpo de Bombeiros. As identidades das vítimas não foram confirmadas.

A Polícia Civil de Navegantes e a Polícia Científica de Balneário Camboriú estiveram no local para realização da perícia. Os corpos foram encaminhados ao Setor de Medicina Legal de Balneário Camboriú.

