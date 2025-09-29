Ofensas de Elano, tentativa de invasão e mais: árbitro relata episódios em Brusque x Guarani em súmula
Quadricolor venceu o Bugre pela quarta rodada da Série C no sábado, 27
O duelo entre Brusque e Guarani, no último sábado, 27, que terminou com vitória quadricolor por 3 a 2, teve emoção em campo e também muitas confusões fora dele.
O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás, relatou em súmula diversos episódios fora de campo, incluindo arremesso de objetos em campo e na torcida e xingamentos.
Foram seis ocorrências, que podem render algum tipo de punição para as equipes.
