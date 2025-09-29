Ofensas de Elano, tentativa de invasão e mais: árbitro relata episódios em Brusque x Guarani em súmula

O duelo entre Brusque e Guarani, no último sábado, 27, que terminou com vitória quadricolor por 3 a 2, teve emoção em campo e também muitas confusões fora dele.

O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás, relatou em súmula diversos episódios fora de campo, incluindo arremesso de objetos em campo e na torcida e xingamentos.

Foram seis ocorrências, que podem render algum tipo de punição para as equipes.

Veja o que relatou o juiz em súmula

Aos 32 minutos do primeiro tempo, enquanto o jogo estava em andamento, o delegado da partida foi informado pelo Major Schneider que foram arremessados pedaços de concreto pela torcida da equipe Brusque em direção à torcida torcida do Guarani, o que não foi presenciado pela equipe de arbitragem;

No intervalo do jogo, foi identificado o senhor Marcelo Dias Dionisio, funcionário uniformizado do Brusque, que entrou nas intermediações do campo dizendo as seguintes palavras: “Vocês são ladrões, bando de vagabundos, não vão sair da Série C”. Depois disso, ele tentou acessar um local restrito a arbitragem e foi contido pelo delegado da partida e o quinto árbitro;

Aos 32 minutos do segundo tempo, o quatro árbitro da partida foi surpreendido com a presença de Elano Blumer (ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira), atual coordenador técnico da equipe do Guarani, nas imediações do campo de jogo enquanto o jogo estava em andamento. Ele estava extremamente exaltado e, aos gritos, proferiu as seguintes palavras ao quatro árbitro: “vocês estão de palhaçada. A arbitragem brasileira é fraca. Vocês são safados, aqui só tem trabalhador e vocês estão de sacanagem. Piada o que vocês estão fazendo”. Ele foi tirado em seguida com auxílio do policiamento;

Aos 36 minutos do segundo tempo, foi arremessado um copo com líquido não identificado, vindo da arquibancada onde se encontrava a torcida da equipe do Guarani, em direção ao assistente número 2, Hugo Sávio Xavier Correa. O objeto não atingiu o assistente e caiu dentro do campo de jogo;

Após o apito final, quando a equipe de arbitragem se encontrava no gramado, Farnei Coelho, executivo de Futebol do Guarani, foi identificado dentro do campo de jogo fazendo um sinal movendo o polegar com a palma de sua mão aberta, indicando um sinal característico de “roubo” direcionado a equipe de arbitragem;

Após o jogo, a arbitragem foi informada pelo delegado da partida que recebeu informações e fotos do Major Schneider, responsável pelo comando do policiamento da partida, que houve arrombamento da porta que da acesso à imprensa, e também o portão da torcida visitante, que dá acesso à torcida local, no qual houve a tentativa de invasão dos torcedores do Guarani que foram prontamente contidos pelo policiamento da partida.

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

