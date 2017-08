Oficina do Mauro e São Pedro são campeões da canastra de Guabiruba

Os campeões da canastra masculina e feminina de Guabiruba foram conhecidos na noite da última segunda-feira, 21. Em jogo estava o Troféu Linha Leve, que foi vencido pela Oficina do Mauro na disputa entre os homens. Vilmar Gums, Rodrigo Oliveira, Mauro e Ica Fischer levaram a taça.

Já na disputa entre as mulheres, quem fez a festa foram as atletas Ilca Gartner, Nadir Aparecida e Terezinha Milfeldt, do Clube São Pedro. As disputas das finais foram realizadas no Clube Esportivo 10 de Junho. O homenageado da disputa masculina foi Valdemiro Hoffmann, enquanto que Apolonia Merico recebeu a honraria entre as mulheres.