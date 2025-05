Oitavo filme da saga Missão Impossível chega aos cinemas de Brusque; confira programação

No novo filme Missão: Impossível – O Acerto Final, Ethan Hunt (Tom Cruise) é acompanhado, pela oitava vez, nos acontecimentos que sucederam a missão ao lado da sua tripulação do FMI para impedir as consequências de uma nova ameaça: a Inteligência Artificial no sistema global de computadores.

Ethan continua sua busca pela entidade responsável, mas acaba se deparando com grandes governantes poderosos ao redor do mundo que utilizam a tecnologia para dominar e oprimir centenas de pessoas.

O agente se encontrará com novos aliados para essa importante missão. Em uma corrida contra o tempo, ele precisará definir o resultado do destino da realidade que conhecemos. No entanto, enquanto o mundo balança entre o caos e o controle absoluto, ele precisará enfrentar inimigos que atormentaram o seu passado tentando o destruir outra vez.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

LILO & STITCH

Dublado / 15h e 18h30

PREMONIÇÃO: LAÇOS DE SANGUE

Dublado / 21h30 (não será exibido no dia 4 de junho)

BAILARINA

Legendado / 21h

CINE GRACHER 2

LILO & STITCH

Dublado / 14h (sessão TEA)

LILO & STITCH

Dublado / 17h30

MISSÃO: IMPOSSÍVEL – O ACERTO FINAL

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 30 e 3 de junho)

CINE GRACHER 3

LILO & STITCH

Dublado / 17h e 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

LILO & STITCH 3D

Dublado / 16h e 17h (o filme não será exibido no dia 31 de maio)

LILO & STITCH

Dublado / 19h30 – 3D (o filme não será exibido no dia 31 de maio)

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

15h (apenas no dia 31)

J-HOPE: HOPE ON THE STAGE

Dublado / 20h (apenas no dia 31)

CINE GRACHER HAVAN 2

PREMONIÇÃO: LAÇOS DE SANGUE

Dublado / 17h

LILO & STITCH

Dublado / 16h (apenas no dia 31)

MISSÃO: IMPOSSÍVEL – O ACERTO FINAL

Dublado / 20h

Legendado / 20h (apenas no dia 1º e 4 de junho)

J-HOPE: HOPE ON THE STAGE

Dublado / 20h (apenas no dia 31)

CINE GRACHER HAVAN 3

LILO & STITCH

Dublado / 15h, 18h e 20h45

BAILARINA

Dublado / 20h45

