Oito barragens serão construídas em Santa Catarina, prevê Mário Hildebrandt

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina prevê a construção de oito barragens de contenção de cheias no estado. As futuras estruturas serão somadas a outras três que operam no Vale do Itajaí. Entre elas, a barragem de Botuverá é a mais próxima de se tornar realidade.

O secretário Mário Hildebrandt esteve em Brusque nesta quarta-feira, 17, e concedeu entrevista ao jornal O Município. Após a barragem de Botuverá, deve ser construída a barragem de Mirim Doce. Depois, Petrolândia.

“Se tudo der certo, o edital de licitação para construção da barragem de Mirim Doce será publicado até o final do ano. Na sequência, teremos a barragem de Petrolândia, no início do ano que vem”, afirma.

Há mais projetos em andamento, que preveem a construção de outras quatro barragens na mesma região, duas em Agrolândia e duas em Pouso Redondo. Por fim, a 11ª barragem deve ser levantada em Trombudo Central.

“Há alguns desafios relacionados a estas construções. Os locais das barragens foram projetados em 2011. Em Pouso Redondo, uma delas é inviável, provavelmente. A cidade expandiu para este lado [da futura barragem]. A tendência é que seja substituída por outro local”.

A barragem de Trombudo Central gera protestos da comunidade. A estrutura deve ser construída no limite entre Trombudo Central e Braço do Trombudo. A área de reservatório será na cidade vizinha à “cidade-sede” da barragem.

“A comunidade [de Braço do Trombudo] apresenta questionamentos semelhantes aos de Botuverá, por causa do acesso à cidade. Porém, é mais grave, pois é o acesso para a cidade como todo. Já em Botuverá, os moradores não ficarão sem acesso (há estrada alternativa). A situação é mais complexa, mas está sendo resolvida”.

O pacote também prevê a reforma total das estruturas já existentes e operadas pela Defesa Civil em Taió (Barragem Oeste), José Boiteux (Barragem Norte) e Ituporanga (Barragem Sul).

