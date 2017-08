Oito jogos abrem o Municipal de Bocha Sexteto Masculino de Guabiruba

Depois do início do municipal de bocha sexteto feminino de Guabiruba, foi a vez dos homens entrarem em cancha para a disputa do naipe masculino. À noite de -feira, 17, teve oito jogos em diversas canchas da cidade.

Na primeira rodada, o equilíbrio predominou com empates em cinco dos oito jogos. A Cancha do Rieg foi a única equipe a vencer jogando em casa. Ganhou do Cruzeiro por 2 a 0. Já o Iano e o Dez venceram Planície Alta e Cancha do Zeni, fora de casa, pelo mesmo placar.

Confira os resultados

1ª rodada – 17/8

JC Marmoraria 1×1 Água Verde (Grupo A)

Planicie Alta 0x2 Iano (Grupo A)

São Pedro 1×1 Misto (Grupo B)

São Luiz 1×1 Lageadense (Grupo B)

São Cristóvao/Rancho 33 1×1 Intocáveis (Grupo C)

Coiot’s 10. 1×1 Bar do Silva (Grupo C)

Cancha do Rieg 2×0 Cruzeiro (Grupo D)

Cancha do Zeni 0x2 Dez (Grupo D)