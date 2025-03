Oktoberfest faz bem em banir gêneros musicais como samba, pagode e forró

Pureza

Faz muito bem a direção do Parque Vila Germânica, em Blumenau, que coordena a Oktoberfest, em banir completamente gêneros como samba, pagode, forró, sertanejo, funk, músicas gaúchas e de baile na edição deste ano. Se a festa é uma imersão da cultura germânica, que se valorize isso, e ponto final. Não sou poucas as ditas “festas típicas” em SC que simplesmente sumiram porque perderam sua identidade. Viraram qualquer uma.

Língua solta

Mesmo sob forte tensão diante de seu julgamento pelo STF, Bolsonaro ainda teve tempo, segunda-feira, de fazer disparos verbais. Foi em entrevista ao podcast Inteligência Ltda. O alvo foi o Ministério Público de SC por obrigar a vacinação de crianças contra a covid-19 como condição obrigatória para matrícula delas nas escolas públicas do Estado. Negacionista radical, contrapôs com polêmico relatório do Congresso norte-americano que duvida da necessidade de imunização.

Foco

Leitores chapecoenses deste espaço estão preocupados. Temem que com o lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado, seu prefeito, João Rodrigues, passe a pensar só nisso e deixe o comando da cidade para terceiros. A conferir.

Despreparado

Quem for dissecar o currículo do árbitro Gustavo Ervino Bauermann, que desastradamente apitou a polêmica decisão do Campeonato Catarinense de Futebol vencida pelo Avaí, domingo, descobre que ele tentou carreira como jogador. Sem sucesso. Foi despachado por deficiência técnica da base da Chapecoense, clube que muito prejudicou na disputa de domingo na Ressacada. Merece uma geladeira.

Inclusão

Avança no Legislativo estadual projeto que prevê isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência auditiva ou de seus responsáveis legais. De autoria do deputado Padre Pedro Baldissera (PT), corrige uma desigualdade. A legislação em vigor já dispensa o pagamento do tributo para pessoas com outros tipos de deficiência.

Beabá

Uma audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu ontem os rumos da educação de jovens e adultos em SC, onde 165.200 adolescentes e adultos que não sabem ler nem escrever. Mais: 2,8 milhões maiores de 15 anos não concluíram a educação básica. Destes, 1,5 milhão não tem nem o ensino fundamental, conforme dados do censo escolar de 2023. A discussão chega no momento em que o governo federal anuncia um aporte da R$ 4 bilhões para fortalecer a EJA.

Descuido

Importante autoridade na área de transportes, que prefere ficar no anonimato por enquanto, ao mesmo tempo que elogia as prefeituras de Biguaçu e São José por preservarem vigilantemente as áreas lindeiras do Contorno Viário da Grande Florianópolis, lamenta que a de Palhoça não está nem ali quanto a inevitáveis conflitos se o complexo rodoviário precisar ser ampliado. Nada faz para que tais áreas sejam invadidas livremente.

Luto

O ex-congressista catarinense João Paganell, morreu no último sábado, aos 93 anos. Ele foi deputado federal de 1983 a 1987. Também foi vice-prefeito de Chapecó e vereador. Na Câmara dos Deputados, integrou as comissões de Agricultura; e de Constituição e Justiça.

Sucesso

O estaleiro italiano da Azimut, em Itajaí, festeja a venda de seis iates de luxo Fly 56, recentemente lançado e uma das atrações do próximo Rio Boat Show, daqui a um mês. Custa R$ 16 milhões e tem fila de compradores estrangeiros, que tem que esperar até um ano para recebê-los. O barco tem 17 metros de comprimento, dois motores Volvo que proporcionam velocidade de até 31 nós (58km/h), três suítes e muito luxo em tudo a bordo. Tudo com assinatura do grifado arquiteto italiano Alberto Mancini.

Discrepâncias

Sobre os obscenos penduricalhos que triplicam os salários de políticos e magistrados não incide Imposto de Renda, mas sobre as premiações que atletas conquistam em competições internacionais, depois de sacrifícios imensos, sim. Agora três projetos de lei tramitam no Senado com o objetivo de garantir que atletas medalhistas fiquem isentos desse imposto, ampliando a discussão sobre o reconhecimento e o incentivo ao esporte brasileiro.