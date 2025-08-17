Olaria é campeão do Campeonato de Futsal de Guabiruba

A equipe do Olaria venceu o Atlético Garibaldi por 2 a 0 e foi campeã da categoria masculina do Campeonato de Futsal de Guabiruba. A final ocorreu neste sábado, 16, no ginásio João Schaefer e reuniu um grande público. No feminino, Tor ficou com o título sobre as meninas do Olaria, e pela Série Prata, DHM levou a melhor contra o Caresias.

Com a vitória, o Olaria chega ao seu quarto título na competição, após três finais consecutivas. Em 2024, bateu na trave e ficou com o vice.

A equipe do bairro Guabiruba Sul teve uma grande campanha, conquistando sete vitórias e apenas um empate. Ao longo da competição, o time marcou 33 gols e sofreu nove.

Os gols da partida foram marcados por Jonatan Haag e Matheus Haag.

Ao longo da competição, as duas equipes já haviam se enfrentado. Os jogadores deixaram a quadra com um empate em 2 a 2.

O jogo

A grande final do masculino foi marcada por disputas fortes de bola. Porém, o Olaria abriu o placar aos 5 minutos de jogo, com Jonatan Haag. Ele acertou um chute forte depois de Luis Miguel fazer o pivô.

O empate quase saiu dos pés de Jaison Mota. O ala recebeu na frente, driblou o goleiro na entrada da área, mas chutou desequilibrado pra fora. Apesar do gol, o Atlético Garibaldi foi ao ataque e por detalhes não empatou.

As divididas duras levavam os jogadores a cobrarem os juízes.

No segundo tempo, nos primeiros dois minutos, as duas equipes já haviam feito três chutes em direção ao gol. A partida estava lá e cá.

Atlético quase empatou com a cobrança de falta de Felipe, mas o goleiro Adriel Comper espalmou. Aos 11 restantes, Matheus Haag roubou a bola e armou a jogada, na tabela, o chute saiu para fora.

Durante a partida, houve festa das duas equipes, que cantaram o nome de seus respectivos times.

Faltando 6 minutos para o fim, Luis Miguel quase ampliou após escorar a bola na cobrança de escanteio.

Depois de um lance forte, um dos jogadores do Olaria acabou deslocando o braço e precisou ser substituído. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Nos últimos segundos da partida, Matheus Haag aproveitou a sobra e fechou o placar para o Olaria, dando o título ao clube do bairro Guabiruba Sul.

Final feminina

Na final do feminino, Tor Futsal venceu a equipe do Olaria por 3 a 0 e tornou-se o nova campeão da categoria. Os gols foram marcados por Beatriz Cavichioli, Mirela Kriscinski e um gol contra.

Os minutos iniciais foram marcados por uma enorme pressão da equipe do Tor, que, sem aproveitar as chances, viu as adversárias crescerem na partida. Aos 9 minutos, Èvili Polheim, do Olaria, recebeu no canto direito e chutou, mas a bola foi defendida e ainda tocou a trave. Em seguida, a equipe do Tor quase abriu o placar com Mirlea Kriscinski. A pivô aproveitou a bola alta dentro da área e apenas desviou de cabeça, mas a bola parou na trave.

O gol saiu nos 5 minutos finais do primeiro tempo. A goleira Diana Ribeiro fez o lançamento para o ataque, a defesa desviou, e a bola entrou; gol contra do Olaria e 1 a 0 para o Tor Futsal. O Tor ficou muito perto de ampliar o placar, mas parou nas defesas da goleira Jessica Quaresma.

No segundo tempo, Beatriz Cavichioli fez o segundo do Tor, aos 5. A camisa 11 arriscou um chute forte da intermediária e guardou.

O Olaria tentou buscar o placar, mas parou nas defesas de Diana.

Por volta dos 12 minutos, Carolaine Tormena fez o lançamento para Mirela dentro da área. A pivô apenas deu um leve desvio de cabeça para marcar o terceiro do Tor e fechar o placar. Tor Futsal é o novo campeão do Campeonato de Futsal de Guabiruba da categoria feminina.

Durante toda a competição, Tor foi soberano e seguiu invicto. O destaque da equipe foi a quantidade de gols marcados, até a final, o time balançou a rede 45 vezes e sofreu apenas três. Este é o terceiro título conquistado pela equipe.

Já o Olaria cresceu ao longo do torneio, a equipe conseguiu uma grande vitória sobre Fênix, até então atual campeão do campeonato, na semifinal. A partida trouxe gás às meninas para o confronto contra o Tor. O time do bairro Guabiruba Sul teve duas vitórias e três derrotas até a final. Este é o terceiro título conquistado pelo clube.

Final Série Prata

Já garantidas na Série Ouro, a final entre DHM e Caresias abriu a noite de finais do Campeonato de Futsal de Guabiruba. A partida começou às 18h e quem levou a melhor foi o DHM com uma goleada por 6 a 1.

Os dois times chegaram à final equilibrados, cada um com cinco vitórias e um empate, sendo esse, num confronto entre os dois clubes.

O início do jogo foi marcado por muita disputa física entre as duas equipes. Os dois tiveram grandes chances, mas pararam nas defesas dos goleiros. Faltando 9 minutos para o fim do primeiro tempo, uma falta perigosa quase gerou o gol do DHM. Pouco depois, a equipe do Caresias devolveu também com um chute de bola parada. Mas foi nos três minutos finais que Guilherme da Luz abriu o placar para o Caresias, após uma jogada persistente.

No segundo tempo, Henri empatou no primeiro minuto após um chute forte de longe. Com o placar empatado, a equipe do DHM aproveitou a pressão e virou aos 16. Henri fez um belo passe letra que deixou Guilherme Rodrigues na cara do gol. Ele não desperdiçou.

Mesmo à frente do placar, o DHM seguiu pressionando o Caresias e ampliou o marcador com Edu Pietro. Segundos depois, um passe desviado pela defesa gerou o quarto gol da equipe.

No último minuto da partida, houve tempo ainda para mais dois gols por parte da equipe do DHM, que venceu por 6 a 1 e foi campeã da Série Prata do Campeonato de Futsal de Guabiruba. Os dois últimos foram marcados por Edu Pietro e Gildeon Santos.

No gol de Gildeon, um integrante da comissão técnica do Caresias invadiu a quadra e seguiu em direção ao árbitro, iniciando uma discussão. Ele foi retirado da quadra por uma equipe de seguranças.