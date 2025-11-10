Olaria e São Pedro largam na frente nas semifinais do Amador de Guabiruba

Olaria e São Pedro saíram na frente na disputa das semifinais do Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba. Os jogos de ida aconteceram no domingo, 9.

Jogando fora de casa, no estádio Reinaldo Batschauer, o São Pedro, campeão em 2023, goleou o Lageadense por 5 a 1. Éder, Kauan, Marcelo Quilder, duas vezes, e Wesley anotaram os gols dos visitantes. A equipe mandante marcou com José Victor.

Já na reedição da última final, o Olaria venceu fora de casa o 10 de Junho por 3 a 2, no estádio Carlos Nuss. Fagner, João Paulo e Joelson marcaram para o time do Guabiruba Sul, que é o atual campeão, enquanto Jonathan e Willy fizeram para os donos da casa.

Jogos de volta

As partidas de volta acontecem no próximo domingo, 16. Olaria e 10 de Junho jogam às 9h45 no estádio Orlando Batschauer, no Guabiruba Sul, às 9h15. Já São Pedro e Lageadense se enfrentam no Luiz Carminatti, no São Pedro, às 14h45.

