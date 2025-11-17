Olaria e São Pedro vão se enfrentar na final do Amador de Guabiruba

Olaria e São Pedro confirmaram neste domingo, 16, vaga à final do Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba. Os dois já haviam vencido os jogos de ida, mas tiveram desafios bem diferentes na partida de volta das semifinais.

No estádio Orlando Westarb, no Guabiruba Sul, o Olaria, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 2, perdeu por 1 a 0 para o 10 de Junho. João Antônio fez o gol da partida. O time do Centro teve a chance de se classificar com um pênalti nos acréscimos, mas Jelson defendeu a cobrança de Jonatan.

Na disputa por pênaltis, Jelson defendeu um e ainda converteu a cobrança decisiva, que deu a vitória ao Olaria por 4 a 3.

Na outra semifinal, o São Pedro, que havia vencido a ida por 5 a 1, fez 5 a 0 sobre o Lageadense jogando em casa, no estádio Luiz Carminatti. Marcelo Quilder (duas vezes), Ederson (duas vezes) e Robert marcaram os gols.

As finais

A decisão será em jogos de ida e volta. A partida de ida acontece no próximo domingo, 23, às 9h15, no Luiz Carminatti, no São Pedro. Já a volta, no Guabiruba Sul, com mando do Olaria, será realizada no domingo seguinte, dia 30, também às 9h15. As equipes ainda não se enfrentaram nesta temporada.

