O Olaria-RJ venceu o ABC por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 20, no Moça Bonita, e será o adversário do Brusque na segunda fase da Copa do Brasil. Dia e horário do jogo contra o quadricolor ainda serão definidos, com datas-bases da segunda fase em 5 e 12 de março. Está confirmado, desde o primeiro sorteio da competição, que o time carioca será o mandante.

O Azulão da Rua Bariri marcou o gol do jogo aos 33 minutos do primeiro tempo, com Wesley Manga. Foi a primeira derrota do ABC em 2025, após cinco vitórias e três empates.

É a primeira vez que o Olaria passa de fase na Copa do Brasil. Sua única outra participação foi em 2024, quando perdeu para o São Bernardo-SP por 1 a 0 na estreia.

Esta foi a primeira partida do Olaria em 2025. O clube disputa a Série A2 do Campeonato Carioca, a segunda divisão do Rio de Janeiro, que começa só em maio.

Em 2024, conquistou à vaga sendo vice-campeão da Copa Rio após final contra o Maricá, que escolheu disputar o Brasileiro Série D em vez da Copa do Brasil. Também foi vice-campeão da Série A2 no ano passado, novamente perdendo a grande decisão para o Maricá. Como apenas o campeão tem acesso à elite, o time da Rua Bariri segue na segunda divisão.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: