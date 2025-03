Olaria x Brusque: onde assistir ao vivo à Copa do Brasil 2025

O confronto Olaria x Brusque começa às 21h30 desta quinta-feira, 6, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). É um jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil.



A partida tem transmissão televisiva do SporTV e do Premiere.

Esta é a terceira temporada consecutiva que tem o Brusque passando de fase na primeira fase da Copa do Brasil.

Em 19 de fevereiro, o quadricolor venceu o Trem por 2 a 0 em Macapá. A equipe não perde há quatro partidas, mas vem de eliminação nos pênaltis para a Chapecoense nas quartas de final do Catarinense.

O Olaria venceu o ABC na primeira fase. A vitória por 1 a 0 teve gol de Wesley Manga e foi o primeiro jogo do Azulão da Rua Bariri em 2025. A partida contra o Brusque é a segunda.

Olaria x Brusque em tempo real

Acompanhe esta partida da Copa do Brasil com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h.

