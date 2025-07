Olávio volta ao Brusque para a disputa da Série C

O centroavante Olávio está de volta ao Brusque, após passagens pelo Athletic-MG e pelo futebol chinês, para reforçar o elenco na Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 31 anos, o jogador fará sua segunda passagem pelo quadricolor.

Olávio já estava em Brusque nos últimos dias, e assistiu a Brusque 1×2 Retrô direto do estádio Augusto Bauer. Sua rescisão com o Shijiazhuang Gongfu foi anunciada oficialmente pelo clube chinÊs nesta terça-feira, 22, e seu registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF foi publicado às 15h desta quarta-feira, 23.

Em 2023, na campanha do segundo acesso à Série B, Olávio foi um dos grandes destaques, especialmente na reta final. Na segunda fase, o camisa 9 marcou cinco dos seus sete gols na Série C. Foram dele os dois gols no jogo que garantiu o acesso e a vaga para a final: 2 a 1 sobre o Operário-PR no estádio Germano Krüger.

Olávio ficou no Brusque até 2024, saindo do clube durante a Série B para ir ao Athletic, clube pelo qual fez duas partidas na Série C. Em 2025, foi titular na segunda divisão chinesa, atuando pelo Shijiazhuang Gongfu. Marcou quatro gols e anotou uma assistência em 15 jogos.

Ao todo, Olávio acumula 17 gols e quatro assistências em 73 jogos pelo Brusque.

