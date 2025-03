Oncologia no SUS: hospitais de Brusque esperam receber habilitação do Ministério da Saúde ainda este ano

Tanto o Hospital Azambuja quanto o Hospital e Maternidade Imigrantes aguardam a habilitação para oferecer atendimentos oncológicos em Brusque. Os dois já investiram na construção de estruturas especializadas e esperam a aprovação do Ministério da Saúde, que permitirá o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, que esteve recentemente em Brasília para tratar do assunto, a habilitação deve ser concretizada ainda em 2025.

“O processo está em andamento no Ministério da Saúde, mas ainda não há previsão exata para a liberação. Estamos acompanhando de perto e, embora não saibamos qual hospital será credenciado ou se ambos serão, acredito que a definição ocorrerá ainda este ano”, afirmou.

A diretora das especialidades da Secretaria de Saúde de Brusque, Jakelyne Nogueira dos Santos, destaca que o tratamento oncológico visa reduzir a mortalidade e as incapacidades causadas pela doença. A assistência abrange oncologia clínica, hematologia e oncologia pediátrica.

“Sabemos que é um serviço essencial, pois muitos pacientes precisam se deslocar para outros municípios para receber tratamento. A solicitação de ambos os hospitais para a Unacon já passou por etapas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e na Comissão Intergestores Regional (CIR), estando agora em análise federal”, explica Jakelyne.

Segundo a diretora, os hospitais estão prontos para iniciar os atendimentos, com estrutura física e equipes especializadas. A decisão de habilitar um ou ambos os hospitais cabe ao Ministério da Saúde.

“Para Brusque, a abertura do serviço em um ou dois pontos será um marco na saúde do município”, complementa.

Expectativa dos hospitais

O gestor hospitalar Gilberto Bastiani, do Hospital Azambuja, afirma que a expectativa pela habilitação é alta, devido à urgência do serviço para a população de Brusque e região.

“Muitos pacientes enfrentam dificuldades com deslocamentos e longas esperas. Assim que a habilitação for concedida, o hospital poderá iniciar o serviço quase imediatamente”, diz.

Ele explica que a estrutura já está montada, com equipamentos, mobiliário, insumos e medicamentos, além de profissionais contratados e preparados. Após a habilitação, haverá um período de adequação ao sistema estadual de oncologia, com remanejamento de pacientes, o que deve levar de 15 a 20 dias.

Já a enfermeira e coordenadora do setor de oncologia do Hospital Imigrantes, Diuli Braz Demboski, destaca que o hospital está totalmente estruturado, com equipe especializada, incluindo farmacêutico-oncológico, enfermeiros e psicólogos.

“No ambulatório adulto, teremos seis poltronas, com capacidade para atender até 20 pacientes por dia. A estrutura inclui áreas de internação oncológica pediátrica e adulta, além de setor de isolamento. Tudo o que é necessário para a Unacon já está funcionando”, afirma.

Diuli ressalta que a equipe está ansiosa para começar os atendimentos e reforça a importância de oferecer cuidado e humanização aos pacientes. “Estamos prontos e aguardando a habilitação para atender Brusque e região com a dedicação que a oncologia exige”, conclui.

