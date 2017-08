Segundo nos informa Ronaldo Coutinho, do Climaterra, uma onda de calor está começando a entrar em SC, primeiro aquece no oeste e sul e de sexta,25, em diante em todo o Estado, sendo que esta onda de aquecimento (veranico) deve durar até o começo de setembro, quando neste período teremos picos de calor entre 32/35°C em algumas cidades do extremo oeste e sul e bem como na maioria das cidades do estado, que inclui Brusque.

Inclusive no topo da serra catarinense, teremos picos entre 25/31°C. Próximas madrugadas agradáveis (porém quentes para época), mais frias nas áreas altas do Estado. Na orla o calor será menos intenso, em geral ficará mais ameno nas praias que no topo da serra.

Pouca a nenhuma chuva em SC nos próximos 7/10 dias finaliza Coutinho.