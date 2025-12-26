Onda de calor em Brusque segue pelo menos até domingo

A onda de calor na região de Brusque persiste pelo menos até às 19h de domingo, 28, conforme atualização da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de SC. O novo alerta meteorológico foi divulgado nesta sexta-feira, 26.

Brusque e região aparecem na área laranja do mapa, que representa risco alto para desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e desidratação.

Aparecem em laranja no mapa também o Litoral Norte, a Grande Florianópolis, o Baixo Vale, quase todo o Alto Vale e parte do Litoral Sul, além do Médio Vale (região de Brusque).

Estão em amarelo os Planaltos e parte do Alto Vale e do Litoral Sul. O calor diminui no Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste catarinense, regiões que estão na área verde do mapa da Defesa Civil.

