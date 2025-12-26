Onda de calor em Brusque segue pelo menos até domingo

Defesa Civil do estado atualizou alerta meteorológico

Onda de calor em Brusque segue pelo menos até domingo

Defesa Civil do estado atualizou alerta meteorológico

Comente

A onda de calor na região de Brusque persiste pelo menos até às 19h de domingo, 28, conforme atualização da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de SC. O novo alerta meteorológico foi divulgado nesta sexta-feira, 26.

Brusque e região aparecem na área laranja do mapa, que representa risco alto para desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e desidratação.

Aparecem em laranja no mapa também o Litoral Norte, a Grande Florianópolis, o Baixo Vale, quase todo o Alto Vale e parte do Litoral Sul, além do Médio Vale (região de Brusque).

Estão em amarelo os Planaltos e parte do Alto Vale e do Litoral Sul. O calor diminui no Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste catarinense, regiões que estão na área verde do mapa da Defesa Civil.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo