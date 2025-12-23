Onda de calor intenso passa por Brusque durante Natal, alerta Defesa Civil
Aumento da temperatura ocorre também no Litoral catarinense
Uma onda de calor intenso passa por Brusque nesta terça-feira, 23, e segue até às 15h de 25 de dezembro, dia do Natal. Um aviso foi emitido pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina.
Brusque, Guabiruba e Botuverá aparecem na área laranja do mapa, que significa risco alto. O calor intenso persiste no Litoral catarinense e diminui no sentido oeste do estado.
O risco em questão é alto para problemas relacionados ao desconforto térmico, desidratação e agravamento de doenças cardiorrespiratórias. A região de Brusque também pode passar por temporais até o dia 25.
