Onda de calor intenso passa por Brusque durante Natal, alerta Defesa Civil

Uma onda de calor intenso passa por Brusque nesta terça-feira, 23, e segue até às 15h de 25 de dezembro, dia do Natal. Um aviso foi emitido pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina.

Brusque, Guabiruba e Botuverá aparecem na área laranja do mapa, que significa risco alto. O calor intenso persiste no Litoral catarinense e diminui no sentido oeste do estado.

O risco em questão é alto para problemas relacionados ao desconforto térmico, desidratação e agravamento de doenças cardiorrespiratórias. A região de Brusque também pode passar por temporais até o dia 25.

Veja o mapa

