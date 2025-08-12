ONG faz alerta para surto de cinomose canina em Brusque; confira como evitar doença

A ONG VIDAA, de Brusque, está fazendo um apelo à população diante de um surto de cinomose que atinge cães na cidade. Segundo os voluntários, a doença se espalha em períodos mais quentes, mas que, nesse momento, a situação está descontrolada.

“Estamos realmente sem saber o que fazer. É uma doença terrível, que não tem um tratamento exato. A única forma de prevenção é por meio da vacina”, afirma Thays Pedrita, voluntária da ONG.

A cinomose é uma doença viral contagiosa entre cães, podendo levar à morte. Os sintomas incluem febre, secreção nasal e ocular, apatia, perda de apetite e, em estágios avançados, convulsões e paralisia. Não há risco de transmissão para humanos, mas a taxa de mortalidade entre animais não vacinados é alta.

A transmissão ocorre em contato direto com secreções nasais e oculares, urina e fezes contaminadas, além de objetos do animal infectado, como casinhas, cobertores e alimentos contaminados.

A ONG VIDAA reforça que oferece descontos para a vacinação a tutores que não têm condições financeiras e, em casos de extrema necessidade, busca custear o procedimento com recursos próprios. “Mesmo com pouca ajuda financeira, vamos tentar vacinar o maior número possível de cães”, destaca Thays.

Os interessados em vacinar seus animais podem entrar em contato com a ONG pelas redes sociais para obter informações sobre os descontos e pontos de atendimento.

