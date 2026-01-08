Ônibus com torcedores do Figueirense é abordado por “baderna” na BR-101; homem acaba preso

Torcedores do Figueirense foram impedidos de seguir viagem rumo a Joinville nesta quarta-feira, 7. O ônibus em que a torcida estava foi abordado na BR-101, em Itapema. Segundo a Guarda Municipal, os ocupantes promoviam “baderna e atos de vandalismo” durante o trajeto.

O Figueirense enfrentou o JEC na Arena Joinville nesta quarta, pela 1º rodada do Campeonato Catarinense. O time da capital venceu por 3 a 2. O estádio, na ocasião, era o destino dos torcedores do Figueirense.

Durante a abordagem, agentes da Guarda identificaram uma pessoa que estava com mandado de prisão em aberto. Ela foi detida. A Secretaria de Segurança Pública de Itapema divulgou uma nota oficial.

Nota da Secretaria de Segurança de Itapema

A Secretaria de Segurança Publica, por meio da Guarda Municipal, informa que, nesta quarta-feira, dia 7, por volta das 17h45, recebeu denúncia envolvendo um ônibus com integrantes de torcida organizada do clube Figueirense, que seguia de Florianópolis com destino a Joinville.

Segundo o chamado, os ocupantes estariam promovendo baderna e atos de vandalismo durante o trajeto, incluindo o arremesso de objetos para fora do ônibus. Diante da situação, a Guarda Municipal realizou a abordagem do veículo em local adequado, visando garantir a segurança da população e a ordem pública.

Durante a verificação, foi constatado que um dos ocupantes possui mandado de prisão em aberto, sendo imediatamente detido e encaminhado aos procedimentos legais cabíveis.

Após os procedimentos de identificação, o grupo será reconduzido de volta a Florianópolis, não sendo autorizada a continuidade da viagem em direção a Joinville.

A Prefeitura de Itapema reforça que não compactua com atos de desordem e que as forças de segurança seguem atuando de forma firme e responsável para preservar a tranquilidade no município.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

