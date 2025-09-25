Ônibus da frota escolar de Brusque se envolve em acidente na Beira Rio
Nenhum aluno estava no veículo no momento da colisão
Na noite desta quarta-feira, 24, um ônibus da frota escolar de Brusque se envolveu em um acidente de trânsito enquanto realizava uma manobra em uma rotatória localizada na avenida Bepe Roza, a Beira Rio.
De acordo com a Prefeitura de Brusque, nenhum aluno estava no veículo no momento da colisão, que não foi ocasionada pelo motorista do ônibus.
A prefeitura relatou que o acidente ocorreu quando um carro que trafegava pela Beira Rio não respeitou a sinalização e entrou no ponto cego do ônibus, provocando a colisão.
A passageira do automóvel, uma senhora, sofreu aumento da pressão arterial devido ao susto, mas recebeu atendimento imediato da ambulância acionada ao local.
A Secretaria Municipal de Educação informa que todas as medidas necessárias já foram tomadas e reitera que os motoristas da frota escolar recebem orientação constante para conduzir de forma defensiva, de modo a respeitar as leis, manter os veículos em bom estado e permanecer atentos, garantindo a proteção de todos.