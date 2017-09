Ônibus com alunos de São João Batista é incendiado próximo à Univali, em Itajaí

Um ônibus que faz o transporte de universitários de São João Batista para Itajaí foi alvo de um atentado na noite desta sexta-feira, 1º, por volta das 19h, próximo da Univali. Informações preliminares dão conta que homens encapuzados teriam feito com que o motorista parasse o ônibus, ordenaram que os alunos descessem e atearam fogo no veículo.

Apenas uma estudante que se apavorou e tentou saltar a janela sofreu ferimentos leves e foi socorrida sem maiores complicações. As chamas destruíram o ônibus completamente.

Tão logo foi informado do ocorrido, o prefeito Daniel Netto Candido juntamente com a secretária de Educação, Roseli Peixer Tomasini, tomaram as primeiras providências. “Estamos a caminho de Itajaí juntamente com o diretor de transportes”, informou a secretária, com o objetivo de prestar assistência aos universitários de São João Batista.

As causas do ataque ainda não foram divulgadas e a polícia está mobilizada para esclarecer os fatos.

