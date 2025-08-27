Ônibus sai da pista e colide em barranco na rodovia Antônio Heil

Um ônibus colidiu contra um barranco na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na noite desta terça-feira, 26. O fato ocorreu no bairro Itaipava. O veículo, um Mercedes-Benz/Mpolo Viaggio R, seguia no sentido Itajaí–Brusque quando saiu da pista e colidiu em um barranco às margens da rodovia. Não havia passageiros no veículo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista, um homem de 37 anos, era o único ocupante do veículo no momento do acidente e não se feriu.

Os policiais foram acionados às 6h38 e constataram que o acidente havia ocorrido na noite anterior. A empresa responsável informou que o guincho já havia sido acionado para a remoção do veículo.

Segundo os policiais, não foram identificadas falhas mecânicas que pudessem ter contribuído para o acidente. Também não havia irregularidades na documentação do veículo ou na habilitação do condutor.

A ocorrência foi registrada como saída de pista seguida de choque em barranco, com apenas danos materiais. O veículo foi removido por empresa privada.

