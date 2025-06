Ônibus temático fará passeios gratuitos em Brusque em comemoração aos 39 anos da Havan

Em comemoração aos 39 anos da Havan, a empresa oferecerá passeios gratuitos em um ônibus temático em diversas cidades de Santa Catarina. Em Brusque, os passeios acontecerão no dia do aniversário da varejista, na quinta-feira, 26. A saída da loja matriz será entre 18h e 21h.

A primeira cidade a receber o Camarote Havan será Balneário Camboriú, no sábado, 14, a partir das 18h. Para participar, basta ir até a loja localizada na Avenida Brasil, próximo à rua 3100, e se inscrever.

No domingo, 15, será a vez da loja de Itajaí, no bairro Fazenda. As filiais de Itapema e Porto Belo receberão o passeio no sábado, 21, e no domingo, 22, respectivamente.

Ônibus temático

Inspirado no clima irreverente da tradicional “Carreta Furacão”, o Camarote Havan promete encantar adultos e crianças com um verdadeiro espetáculo em movimento.

Durante o trajeto, personagens como a Estátua da Liberdade, o mascote Lucianinho e outros animadores vão interagir com o público, dançar e transformar o passeio em uma experiência inesquecível.

Os passeios são gratuitos e têm saída diretamente das lojas Havan de cada cidade, sempre a partir das 18h, com capacidade para até 55 passageiros por viagem. Para participar, basta comparecer à loja mais próxima e realizar a inscrição antecipadamente.

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, destaca que o Camarote Móvel é uma forma de levar a festa da empresa para mais perto do público.

“Queremos comemorar nosso aniversário com quem sempre esteve ao nosso lado: nossos clientes. O Camarote Havan é alegria, é música, é interação. É a nossa forma de agradecer pelo carinho e confiança ao longo desses 39 anos”, afirma.

