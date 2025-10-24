A Fenarreco 2025 foi um sucesso em todos os sentidos! Estive na festa e o que mais me surpreendeu mesmo foi a organização. A colocação daquele tablado em todo o chão da parte externa foi um diferencial, além das mesas novas cobertas com um material bem legal, não tinha nada daqueles plásticos fuleiros brancos aplicados sobre as mesas, banheiros sempre limpos com pouca ou nenhuma fila, aquisição e “abastecimento” dos cartões sem nenhuma intercorrência, sem filas para pegar bebidas, as refeições todas de muita qualidade e variedade, enfim, deram um banho!

A participação das empresas de Brusque e região na parte gastro-etílica mostrou-se também um enorme acerto e um outro acerto foi a entrada gratuita mais um ano. O único ponto negativo, pelo menos para mim, foi a cobrança de 35 reais de estacionamento, pela lama e tal, poderia ser menos, mas pelo visto vão asfaltar, então ano que vem vai ser 50 de certeza. De resto tudo nota 10! É a evolução de uma festa que até uns anos atrás estava apagada e que agora, ao que tudo indica, só tende a crescer.

Quem sabe ano que vem prolongar por mais um final de semana, como era antigamente? Uma outra sugestão seria a disponibilização de canecos de vidro ou porcelana (cobrando pelo caneco, podendo o cliente devolver e receber o dinheiro de volta) ao invés daquele mundaréu de copo plástico espalhado para tudo quanto é lado, mesmo com o excelente serviço de limpeza do evento. Fica aqui os parabéns do Papo de Bar aos organizadores e também a todas as empresas que participaram da Fenarreco, muitos elogios em toda a cidade, podem acreditar que estão no caminho certo. Ano que vem tem mais!

Rainha da Fenarreco

A Fenareco está na boca do povo e até a polêmica da semana na cidade foi a eleição da Rainha da Fenarreco. Simplesmente a turma conseguiu fazer a arte de errar a contagem dos votos das candidatas do certame. Erros acontecem, ainda mais no último dia de uma festa desse tamanho regada a chopp, marreco crispy, joelho de porco e batata recheada! Ainda bem que corrigiram essa patuscada e ao final, ao que parece, todo mundo ficou feliz! Na Oktoberfest de Blumenau de 2017 aconteceu um caso parecido, quando uma rainha foi coroada no dia da festa e no dia seguinte, após a organização constatar um erro na soma das notas, a rainha perdeu o posto e uma outra rainha foi coroada. A primeira rainha coroada, Ana Paula Molverset, que no final da recontagem não ficou nem entre as três, moveu um indenização por dano moral que resultou na suspensão do concurso. Só em abril de 2018 realizaram um novo concurso, conforme solicitado pela Justiça, em que participaram apenas quatro candidatas: Ana Paula, a outra rainha que foi eleita no lugar dela e as duas princesas. Resultado: ficou tudo como estava e Ana Paula ficou de fora. Pensa no rolo! Olha, a gente copia bastante coisa de Blumenau, mas essas coisas ruins é melhor evitar, né?!

Requisitos

Dito isto, estamos todos curiosos para saber quais são os critérios que são usados para eleger uma rainha. Quais seriam, será? Por isso o Papo de Bar conversou por telefone com o presidente honorário do Queen Bier Fest World Beautiful Woman In The Nigth of Brazil Festival, o senhor Jaci Borreaux, e ele nos passou os principais requisitos para ser rainha de uma festa como a Fenarreco, além dos requisitos principais que são simpatia, comunicação e beleza:

1) não dar bola para bafo de chopp com marreco

2) saber falar bem pelo menos dois idiomas: o português e o idioma que a turma fala depois de quatro chopps na cabeça

3) ter o carrinho forte para poder ficar o dia todo rindo sem perder a pose

4) os pés não podem ser muito delicados para poder dançar com aqueles que não sabem nem o básico um dois dois um

5) ser paciente com idosos babões e suas respectivas

6) ser querida com crianças mal criadas e suas mães

7) ter a audição em dia para aturar pessoas berrando no seu ouvido

8) não dar bola para foto mal batida

9) saber colocar o traje para quarar no varal após utilizar

10) não ter medo de gente feia

11) gostar de escutar música alemã 24 horas por dia

12) não dar bola para cheiro de fritura

13) conseguir ir ao banheiro com toda aquela parafernalha e não sujar a roupa

14) não se deixar atrair pelos petiscos oferecidos durante a festa

15) saber a diferença entre marreco e pato para explicar para os turistas

16) ter coragem para aturar um monte de brusquenses dando pitaco em coisa que não entende

17) saber puxar trenzinho como ninguém

18) decorar o Hino de Brusque

19) saber onde foi a primeira Fenarreco

20) e o principal e o mais importante de tudo: saber fazer contas básicas de matemática para não ser passada para trás na hora do concurso

Os idiotas da pichação

Os idiotas conseguiram pichar a ponte nova que liga o Maluche ao Rio Branco na nova Beira-Rio, gerando uma onda de protestos nas redes sociais, inclusive agora com uma boa quantia em dinheiro oferecida pela prefeitura (1.000 reais), pelo prefeito André Vechi (1.000 reais) e pelo Luciano da Havan (5.000 mil) para quem der informações sobre esses imbecis que insistem em sujar a cidade. Acho que por 7 mil reais alguém vai aparecer com informações dessa turma já, já, capaz até da mãe, da namorada ou de um amigo dedurarem. Tomara que encontrem essas pessoas e que sejam devidamente expostos a sociedade para todo mundo saber quem são! O certo era fazê-los limpar cada local que sujaram, além da multa que já existe para esses casos, é claro. Tem que ser muito cabeça oca para insistir com essas coisas e se forem pegos devem servir de exemplo para todos!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço para os aniversariantes

Alexandre de Miranda (Xinha), Mario Possamai, Daniel Cardoso, Euclides César Barbosa, Jean Veirauch, Celsinho Coelho, Maneco Zanon, Duda Bianchini, Charles Bluning, Rafael Vargas Caetano, João Szpoganicz (Lombada), Leila Zaniboni, Rodrigo Schulz, Eduardo Erbs e Werner Kuehl. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus!

Sabedoria Butecular

“Faça favores mal feitos, assim nunca te pedirão novamente.”

filósofo Shen Xu Tian