Operação apreende mais de R$ 2 milhões em roupas falsificadas em Brusque

Uma operação de combate à pirataria realizada nesta terça-feira, 26, em Brusque, apreendeu R$ 2,2 milhões em roupas falsificadas.

No primeiro estabelecimento alvo da operação, foram recolhidas aproximadamente 35,6 mil peças com etiquetas indicando CNPJ inexistente ou falso. Outras 4,4 mil peças eram comercializadas com indicação de marcas sem autorização dos titulares, sendo consideradas piratas.

Já no segundo estabelecimento, foram apreendidas 4,9 mil peças e 160 pares de tênis de marcas piratas. Ao todo, contando os dois comércios, foram quase 45 mil itens apreendidos.

A operação atende a uma decisão judicial. Os trabalhos foram realizados pelo Procon de Brusque, pelas delegacias de defesa ao consumidor de SC e RS, pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque e contaram com participação do Conselho Estadual de Combate à Pirataria de Santa Catarina (Cecop-SC), da Secretaria de Fazenda do estado e de representantes de marcas nacionais e internacionais.

