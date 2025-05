Operação busca criminosos que atacaram viatura com delegado-geral de SC

A Polícia Civil realiza operação para localizar os criminosos que atacaram a viatura do delegado-geral de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. A operação está concentrada no Morro do Horácio, em Florianópolis, nesta quarta-feira, 21.

Detalhes da operação

De acordo com a Polícia Civil, diversos policiais estão nas ruas para encontrar os criminosos. Atuam agentes da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, do Serviço Aeropolicial, da Diretoria de Inteligência, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, da Coordenadoria de Operação Policiais com Cães e da Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis.

Até o fechamento da matéria, a operação continuava e não havia informações sobre o paradeiro dos criminosos.

O que resultou na operação

A operação iniciou em razão de uma abordagem criminosa a uma viatura descaracterizada em que o delegado-geral estava. O caso aconteceu nesta quarta no Morro do Horácio. Os agentes que estavam na viatura com o delegado atiraram e os criminosos fugiram.

Conforme a Polícia Civil, houve “clara intenção da prática de crime” por parte dos criminosos, apesar de não detalhar como foi a ação. Nenhum agente ficou ferido.

Delegado-geral comenta caso

Pelas redes sociais, o delegado-geral comentou o episódio e divulgou uma foto da atuação da Polícia Civil no Morro do Horácio. Ele relata que um dos criminosos que abordou a viatura estava armado.

“Nenhum bandido vai parar o trabalho da polícia. Dois olheiros tentaram nos abordar na via principal do Morro do Horácio, um deles armado, e tiveram resposta dura, minha e do Estado”, escreveu Ulisses.

