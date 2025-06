Operação combate armazenamento de material de abuso infantil em Brusque

Na manhã desta sexta-feira, 27, Brusque e outras cidades foram alvo da Operação Expurgo, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). A ação tem como objetivo identificar criminosos que atuam principalmente pela internet e estão envolvidos no armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil.

Além de Joinville, foram cumpridos simultaneamente dez mandados de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Camboriú, Indaial, Timbó e também em Ubatuba (SP).

Segundo o Gaeco, durante o cumprimento dos mandados foi constatado o armazenamento de conteúdo relacionado a abuso sexual infantojuvenil, o que confirmou as suspeitas apontadas pelas investigações.

Com isso, quatro investigados foram presos em flagrante: dois em Timbó, um em Indaial e um em Camboriú. As investigações tramitam sob sigilo, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento do processo.

