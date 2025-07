Operação conjunta: policiais de Brusque prendem mulher em Garuva durante ação contra facção criminosa

Policiais da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque prenderam uma mulher em Garuva durante uma ação conjunta contra uma organização criminosa na manhã desta sexta-feira, 4. Os agentes também apreenderam maconha e ecstasy. A Operação Limes contou com o apoio de delegacias de diversas cidades e resultou na prisão de doze pessoas, além do cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão.

A operação teve como foco o combate ao crime organizado, com o objetivo de reprimir as atividades de uma facção criminosa atuante em Santa Catarina.

As investigações foram conduzidas pela Polícia Civil de Garuva ao longo de um ano e identificaram uma complexa rede de atividades criminosas, principalmente ligadas ao tráfico de drogas e a crimes correlatos. As lideranças do grupo, mesmo presas, davam ordens a comparsas em liberdade por meio de celulares, “pipos” e até com o intermédio de um advogado.

As ações foram coordenadas pela Polícia Civil de Garuva e contaram com o apoio da DIC de Jaraguá do Sul, DIC de São Bento do Sul, DIC de Brusque, das delegacias de Camboriú, Navegantes, Jaraguá do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Balneário Piçarras e Timbó, além das DPCamis de Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú, da Polícia Penal e da Polícia Militar de Garuva.

Presídios são alvos

Dois presídios em Joinville e um em Florianópolis também foram alvos de buscas, com ordens judiciais para vistoria nas celas onde estão presos investigados do caso.

Além disso, a Justiça decretou uma medida cautelar contra uma advogada, proibindo sua entrada em qualquer estabelecimento prisional e determinando a proibição de contato com os investigados por qualquer meio.

O nome da operação, Limes — termo em latim que remete à fortificação dos limites territoriais — representa o firme reposicionamento das forças de segurança nas divisas estaduais, locais onde o crime tenta se infiltrar explorando brechas geográficas, logísticas e institucionais.

Leia também:

1. Grupo que vendia drogas perto de praça e escola é preso em Brusque

2. Brusque registra aumento expressivo de partos de mulheres acima dos 30 anos; veja dados

3. Confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

4. Brusque recebe o Figueirense e tenta reconstruir margem no G-8 da Série C

5. Motociclista sofre corte no pescoço após colisão contra caminhonete na rodovia Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: