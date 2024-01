Operação contra cambismo prende 11 pessoas durante show em casa noturna de Itajaí

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Itajaí (DIC) e do Setor de Jogos e Diversões de Itajaí, em ação conjunta com a Guarda Municipal de Itajaí, prendeu 14 pessoas durante uma operação realizada nas proximidades de casas noturnas da Praia Brava, em Itajaí, na quarta-feira, 3.

Na tarde de quarta, dois homens foram presos pela comercialização de cigarros eletrônicos em frente a um bar, tendo sido autuados em flagrante por crime contra as relações de consumo.

Casa noturna

Já durante a noite, foi identificado um grupo de cambistas atuando nas proximidades de uma casa de show, tendo os seus 11 integrantes sido autuados em flagrante por associação criminosa e crime contra a economia popular.

Foram apreendidos ingressos, máquinas de cartão e dinheiro. Outro indivíduo foi também preso pela comercialização de cigarros eletrônicos.

Todos os 14 presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

A operação contou com apoio do Núcleo de Operações com Cães de Itajaí (NOC) e da Delegacia de Trânsito e Crimes Ambientais (DTCA).

