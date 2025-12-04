Operação contra venda on-line de bebidas falsificadas cumpre mandados em Brusque

A Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão em Brusque na quarta-feira, 3, durante uma operação contra a venda on-line de bebidas falsificadas para todo o país. Os mandados foram cumpridos em dois apartamentos e em um estabelecimento comercial.

Em um dos imóveis, foram encontradas bebidas com suspeita de falsificação. A ação apura a comercialização de bebidas adulteradas por meio de uma plataforma de comércio on-line. Segundo as investigações, o suspeito distribuía garrafas de uísque para todo o Brasil a partir de Brusque.

O esquema utilizava plataformas digitais para alcançar consumidores em diferentes regiões do país. Os suspeitos responderão por crimes contra a propriedade imaterial, crimes contra as relações de consumo e falsificação de produtos alimentícios. As penas previstas variam de quatro a oito anos de reclusão, além de multa.

As ações foram realizadas pela Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo (DCAC/DEIC) e contaram com apoio do Procon e da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe).

