Operação da Polícia Civil prende três pessoas no Centro de Brusque; saiba crimes investigados

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira, 25, em Brusque. A prisão ocorreu no pátio do Archer Boulevard, no Centro. A operação é conduzida pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) e apura tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Conforme apuração da reportagem de O Município, os envolvidos são dois homens e uma mulher. O trio estava reunido quando foi detido. A prisão aconteceu por volta das 17h10.

Até o fechamento da matéria, a operação estava em andamento. “Foram cumpridas buscas nos endereços dos envolvidos e ainda há muito para destrinchar”, informou uma fonte da polícia à reportagem.

À imprensa, o delegado Fernando Farias, da DIC, confirmou a operação e disse, por volta das 17h30, que as diligências estavam em andamento.

