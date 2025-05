Operação policial em Guabiruba: dois homens são presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico

Dois homens, de 32 e 30 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação da Polícia Civil realizada na manhã de sexta-feira, 9, em Guabiruba.



A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque e pela Delegacia de Polícia do Município de Guabiruba, com apoio da Coordenadoria de Operações Policiais com Cães (COPC), de Itajaí.

O objetivo era cumprir um mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Lageado Baixo, investigado como ponto de venda de entorpecentes.

Operação policial em Guabiruba

Durante as buscas, os policiais apreenderam porções de maconha e crack, além de uma balança de precisão e dinheiro em espécie, supostamente ligado à atividade criminosa. Conforme a investigação, os suspeitos também possuem ligação com uma organização criminosa que atua em Santa Catarina.

Um dos presos utilizava tornozeleira eletrônica, instalada após ter sido detido em fevereiro deste ano por tráfico de drogas e receptação. Após o flagrante, os dois homens foram encaminhados ao Presídio Regional de Brusque, onde permanecem à disposição da Justiça.