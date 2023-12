Operação policial sequestra R$ 50 milhões em bens e cumpre mandados em cidades do Vale do Itajaí

Nesta terça-feira, 5, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, deflagrou a operação Cifra Oculta. Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em seis estados.

Em Santa Catarina, os alvos foram Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Itapema, São Francisco do Sul e Balneário Piçarras. Em Ananindeua (PA), Curitiba (PR), Viadutos (RS) e Sete Barras (SP), também houve cumprimento de mandados.

A investigação identificou um esquema de lavagem de dinheiro decorrente de diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e organização criminosa. Ela também apontou uma movimentação expressiva de valores. Na operação, a Polícia Civil sequestrou R$ 50 milhões em bens.

Dentre os crimes investigados, estão a aquisição e utilização de interpostas pessoas para movimentação de criptomoedas e de contas bancárias, utilização de pessoas jurídicas fantasmas, a utilização de pessoas jurídicas para a mescla de valores e dissimulação de lucros e dividendos e aquisição de bens de luxo.

A operação contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e do Pará, das demais unidades especializadas da DEIC, Diretoria de Inteligência, CORE e do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro, além do MJSP, através do Projeto Impulse, que está inserido no Programa de Enfrentamento a Organizações Criminosas (Enfoc).

