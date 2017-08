Operação Rodeio Seguro abordou cerca de 700 veículos e prendeu foragido

O 18º Batalhão de Polícia Militar realizou a Operação Rodeio Seguro, iniciada na quinta-feira, 3, por volta das 22h, e encerrada no domingo, 6, às 19h, com diversas barreiras policiais no entorno do 33º Rodeio Crioulo Nacional, em Brusque.

O comandante do 18º BPM, tenente-coronel Moacir Gomes Ribeiro, divulgou o resultado da operação que teve aproximadamente 700 veículos abordados, cerca de 150 pessoas revistadas, resultando em 146 Autos de Infração de Trânsito, sendo quatro por negar a fazer o teste de alcoolemia por meio de etilômetro ou por dirigir sob a influência de álcool ou drogas.

A operação possibilitou ainda o recolhimento de cinco Carteiras Nacional de Habilitação (CNH), remoção de 44 veículos ao pátio municipal, entre eles uma motocicleta que tinha mais de R$ 12 mil em débitos por multas e impostos atrasados, além de um termo circunstanciado por posse de entorpecente e a prisão de um homem de 24 anos por ter um mandado de prisão ativo por roubo.

A operação contou com a colaboração da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), 1º BPM de Itajaí, 10º BPM de Blumenau e 12º BPM de Balneário Camboriú, que cederam efetivo para o evento.

Para o comandante Moacir Gomes, a operação foi considerada “um sucesso, com todos os objetivos alcançados, especialmente tendo em vista que não houve registro de furtos ou roubos no evento e imediações, nenhum acidente de trânsito com maior gravidade, nenhuma prisão por embriaguez ao volante e até mesmo registro de outras ocorrências significativas”.